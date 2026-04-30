TrumpIRA: el nuevo portal del presidente para ampliar el acceso a planes jubilatorios en EE.UU.

Se prevé que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva que dispone ampliar el acceso a los planes de jubilación para los trabajadores que no tienen acceso por medio de sus empleadores. Esta iniciativa podría comenzar en paralelo con un programa firmado por la administración Biden.

Qué se sabe del nuevo portal de Trump para fomentar el ahorro jubilatorio

La noticia fue publicada de manera exclusiva por Semafor. Allí se confirmó que la administración Trump instruyó al Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) a crear un nuevo sitio web denominado TrumpIRA.gov para que los trabajadores encuentren planes de jubilación del sector privado.

El sitio web se aplica para los trabajadores encuentren planes de jubilación del sector privado 123RF

La iniciativa busca sincronizarse con el programa Saver’s Match, que entra en vigor en enero de 2027 y fue aprobado por la administración Biden en 2022. Este programa prevé ofrecer una contribución gubernamental equivalente de hasta US$1000 anuales.

Cómo recibir los beneficios del ahorro jubilatorio

Para gozar del beneficio completo, los trabajadores deben ganar menos de US$35.000 anuales de manera individual, o US$71.000 en pareja. Existen otras ganancias menores para solteros con ingresos de hasta US$46.000 al año.

Para recibir el beneficio, los trabajadores deben ganar al menos de US$35.000 de manera individual, o US$71.000 en pareja Freepik

Según consignó The Hill, si se cumple con alguno de estos requisitos, entonces se deben seguir los siguientes pasos:

Utilizar el portal: el primer paso para los trabajadores que no tienen un plan de jubilación es visitar el sitio web TrumpIRA.gov .

el primer paso para los trabajadores que no tienen un es visitar el sitio web . Selección del programa: las personas interesadas deben comparar diferentes planes de jubilación del sector privado. En el sitio web se pueden filtrar las opciones según factores como el costo, la contribución mínima y el saldo mínimo.

Disputa con el Saver’s Match

La orden también obliga al USDT a lanzar el sitio web antes de que el programa Saver’s Match entre en funcionamiento en 2027 y a coordinar una campaña de concientización sobre cómo los donantes del sector privado pueden contribuir a las cuentas IRA de los trabajadores.

Sobre este último punto, una de las fuentes de Semafor cercanas a la administración Trump señaló que había mucho interés sobre este tópico y lo comparó con el compromiso del matrimonio Dell de aportar fondos a las cuentas de Trump.

Hasta el momento: cómo funciona el ahorro jubilatorio

En la actualidad, los tributarios calificados que contribuyen a un plan de jubilación pueden reclamar el Saver’s Tax Credit a través de su declaración de impuestos.

Desde 2022, los solteros y las parejas casadas que presentan una declaración por separado con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) de US$34.000 o menos son elegibles para el crédito.

Entretanto, las personas casadas que presentan una declaración de impuestos conjunta deben tener un AGI de US$68.000, mientras que los solteros deben tener un ingreso bruto ajustado de US$51.000 o menos para calificar.