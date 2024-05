El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 30 de mayo

Escuchar

Gracias a la precisión de sus predicciones y una notable presencia en las redes sociales, Nana Calistar ha logrado captar la atención de su público con numerosas publicaciones relacionadas con la astrología. Este jueves 30 de mayo, la astróloga mexicana ha publicado sus más recientes horóscopos, centrados aspectos vitales de cada signo del zodíaco, tales como el amor, las finanzas y la carrera profesional.

ARIES

Tu trabajo se visualiza bien, pero si buscas crecimiento, encontrarás oportunidades antes de lo esperado. Si tu pareja se muestra distante, dale su espacio. No te quejes tanto si algo no sale como esperas; vuelve a intentarlo las veces que sea necesario.

TAURO

Es importante que te enfoques más en ti mismo. No descuides tu vida por atender otras cuestiones familiares. No gastes energía en quienes no te merecen y solo te ponen obstáculos.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían las estrellas este jueves UNSPLASH

GÉMINIS

Cambia tu rutina y enfócate en proyectos pendientes. Un familiar se enferma, pero no es grave. Llegará dinero que te debían. Nuevas amistades traerán buenos momentos. Acepta los cambios y aprovecha nuevas oportunidades para mejorar tu vida.

CÁNCER

Date tu lugar y sé más exigente antes de aceptar relaciones que no cumplen tus expectativas. En el amor, podrías sentirte frustrado. No mendigues amor y no permitas que te impidan alcanzar tus metas. Cuida tu salud y bienestar.

LEO

Una amistad podría buscar obtener información sobre ti: no reveles nada importante. No tengas miedo de luchar por lo que deseas. Cuida tu estado de ánimo para evitar depresiones. Tendrás suerte y habrá cambios en pagos o deudas.

VIRGO

Cuida tu autoestima y no te muestres como una persona insegura. Si no estás logrando la vida que necesitas, busca mejores oportunidades económicas. En el amor, no temas nuevas oportunidades y cuida tu relación actual de escándalos y celos. Presta atención a tu salud y alimentación.

¿Qué dicen las cartas? Las predicciones de Nana Calistar para hoy Unsplash

LIBRA

Aléjate de relaciones prohibidas que solo traen sufrimiento. No necesitas a nadie para salir adelante. Tus errores del pasado podrían afectarte ahora. Aprende a no hacer nada gratis y no esperes que los demás hagan lo mismo por ti.

ESCORPIO

Cuida tu salud, podrías sufrir infecciones o dolores musculares. Es momento de alejar a personas innecesarias de tu vida y hacer una limpieza en tus redes sociales. En el amor, podrías tener oportunidades por una red social.

SAGITARIO

Un amor del pasado podría ponerte triste. Cierra ciclos y comienza de nuevo. Salidas con amistades te ayudarán a distraerte. No te dejes manipular por otros y enfócate en mejorar tu imagen. Nuevos amores y oportunidades se presentarán.

CAPRICORNIO

Posibilidades de pérdidas materiales. Una declaración de amor podría venir de una amistad. Cuida la monotonía en tu relación y prueba cosas nuevas. Deja de confiar en quienes te dan motivos para desconfiar. Una salida con una amistad y la ayuda a un familiar serán importantes próximamente.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 30 de mayo UNSPLASH

ACUARIO

Recuerda que el trabajo no lo es todo. Aprovecha el tiempo con tus seres queridos y muestra tu cariño. En tu relación, podrías enfrentar celos. Cambia tu forma de actuar para mejorar tu suerte en el amor. No temas a cambios laborales.

PISCIS

Recuerda que todo tiene un ciclo y una fecha de vencimiento. Aprovecha las oportunidades al momento. Una propuesta indecorosa te pondrá a pensar mucho. Es tiempo de comenzar de nuevo y dejar el pasado atrás. Ten cuidado con los accidentes y prepárate para noticias importantes.

LA NACION