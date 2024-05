El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 29 de mayo

Escuchar

Con una destacada presencia en las redes sociales debido a sus precisas predicciones, Nana Calistar ha captado el interés de su audiencia a través de numerosas publicaciones sobre astrología. Este miércoles 29 de mayo, la astróloga mexicana ha compartido sus más recientes horóscopos, centrados en áreas cruciales de la vida como el amor, las finanzas y la carrera profesional de cada signo del zodiaco.

Aries

Atrévete a hacer aquello que siempre pospusiste sin preocuparte por la opinión ajena. La vida es corta y no vale la pena perderse en situaciones inútiles. En el amor, confía más en tu pareja y expresa tus dudas antes de que se conviertan en problemas mayores.

Tauro

Vive cada día como si fuera el último y no te arrepientas de lo que no hiciste. Enfócate en ti mismo, cuídate y encuentra el equilibrio en tu vida. Cambios económicos te sacarán de una mala racha, así que aprovecha estas oportunidades. Cuida tu alimentación y salud, y evita los excesos que puedan afectar tu bienestar.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, 29 de mayo UNSPLASH

Géminis

Un amor del pasado podría volver para desestabilizarte, no permitas que te afecte. No temas a los cambios, ya que te traerán nuevos resultados. Aprende a poner límites y no dejes que otros se aprovechen de tu buena voluntad.

Cáncer

Atrévete a accionar sin preocuparte por las críticas. Cuida tu alimentación y ejercítate para evitar problemas de salud. No dejes que tu mala suerte pasada arruine tu futuro; enfréntate a los cambios y oportunidades con valentía.

Leo

Deja de preocuparte por cosas sin importancia y disfruta el momento. Estás en una etapa confusa, pero no permitas que nadie te detenga. Termina el mes junto a tus seres queridos.

Virgo

Cuida tu salud, especialmente tu sistema digestivo y riñones. Se avecinan buenas oportunidades laborales y un posible amor. Aprende a aceptar a los demás tal como son y evita los celos excesivos. No permitas que las personas manipuladoras se aprovechen de tu buena voluntad; es momento de poner límites.

Nana Calistar lanzó las cartas para este 29 de mayo Pixabay

Libra

Deja atrás los errores del pasado y abre tu mente a nuevas oportunidades. Cambios en el trabajo reducirán el estrés y un fin de semana intenso se aproxima. Aprende a quererte y valórate; así atraerás a personas que realmente te aprecien. No temas sentir de nuevo y prueba cosas nuevas en tu relación para fortalecerla.

Escorpio

Aprende de tus errores para no repetirlos y valórate a ti mismo. Tu fortaleza te permite superar cualquier obstáculo. No temas a los cambios, ya que te traerán nuevos resultados. Aprende a poner límites para evitar que otros se aprovechen de ti.

Sagitario

Tu perspectiva de vida ha cambiado, lo que te ayudará a evitar errores pasados. No confundas sexo con amor y disfruta el momento sin esperar nada a cambio. Si tienes una relación, resuelve los malentendidos para evitar conflictos. Enfócate en cuidarte y quererte; cuando logres ese equilibrio, llegará la persona adecuada.

Capricornio

Disfruta cada día y no te arrepientas de lo que no hiciste. Se avecinan chismes familiares, pero mantén la calma y sigue adelante con tus planes.

Nana Calistar publicó sus predicciones para este miércoles UNSPLASH

Acuario

Mejoras económicas te ayudarán a avanzar y un viaje está en puerta. No te preocupes por lo que pudo ser y enfócate en el presente. Evita la monotonía en tu relación para mantener el interés.

Piscis

Termina el mes con una actitud positiva. Se avecinan tiempos felices en tu relación. Aléjate de exparejas que solo buscan venganza. Cambia tu rutina para evitar la monotonía. Tu fuerza de voluntad superará cualquier obstáculo reciente.

