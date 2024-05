Real ID en EE.UU.: así es el cambio en los vuelos con la entrada en vigencia de la nueva identificación

Escuchar

Las autoridades de Estados Unidos advierten que, a partir del 7 de mayo de 2025, los viajeros estadounidenses que quieran utilizar su licencia de conducir como identificación para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales deben tener la versión actualizada que cumpla con la Real ID.

Después de la fecha límite, las agencias federales, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) solo podrán aceptar licencias autorizadas, es decir aquellos que lleven el distintivo de actualización, es decir, una estrella dorada, una estrella negra o un oso, para el caso de California.

La Ley Real ID se aplica a las licencias de conducir y tarjetas de identificación móviles y digitales DHS

Cambios en los vuelos en EE.UU. con la Real ID

De acuerdo con el DHS, a partir del 7 de mayo de 2025, todos los residentes de estados y territorios de EE.UU. deberán presentar una licencia o identificación que cumpla con la norma, para acceder a las instalaciones federales, ingresar a las plantas de energía nuclear y abordar aviones comerciales. También hay otras formas de acreditación aceptable, como un pasaporte o una licencia de conducir mejorada.

El departamento señala que los viajeros que no presenten la documentación que cumpla con Real ID o una alternativa aceptable a partir la fecha indicada no podrán pasar por el control de seguridad. Para el caso de los niños, la TSA no exige que los menores de 18 años presenten una identificación cuando viajan con un acompañante dentro de Estados Unidos, pero el adulto responsable sí necesitará documentación aceptable.

La Ley Real ID estableció estándares de seguridad más altos para las licencias de conducir Facebook California Department of Motor Vehicles

¿Qué documentos puedo presentar al abordar un vuelo si no tengo la Real ID?

Por ahora, la TSA acepta otras formas de documentos de identidad para abordar un vuelo comercial dentro de EE.UU. Sin embargo, si se viaja internacionalmente, aún se necesitará pasaporte.

Las licencias de conducir mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés), que son emitidas por cada estado, están designadas como documentos aceptables para cruzar fronteras por el DHS bajo la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental y son alternativas autorizadas para propósitos federales oficiales. No obstante, es posible que aún se apliquen políticas de agencias individuales. Actualmente, son otorgadas en Michigan, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington.

Todos los estados cumplen con la Real ID y emiten licencias de conducir e identificaciones de acuerdo a la regla federal Facebook Transportation Security Administration - TSA

Identificación aceptable en el punto de control de la TSA:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiables del DHS (Global Entry, Nexus, Sentri, FAST).

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residencia permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal.

Tarjeta HSPD-12 PIV.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (I-766).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria de Veterano (Vhic).

Qué pasa en el aeropuerto si se presenta la Real ID

De acuerdo con la agencia, en caso de que un usuario llegue al aeropuerto sin identificación válida, por pérdida u olvido en casa, aún se le permitirá volar, siempre que el funcionario de la TSA le pida que complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de datos como su nombre, dirección actual y otra información personal. El proceso estará sujeto a controles adicionales, que incluirán una revisión de la persona y un control del equipaje de mano.

De igual forma, indica que no se permitirá al viajero ingresar al punto de control de seguridad si no se puede confirmar su identidad, decide no proporcionar una identificación adecuada o se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad.

