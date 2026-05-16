Houston dará a los fans del Mundial una muestra de BBQ y calor texano

HOUSTON (AP) — Houston será sede de la Copa Mundial por primera vez este verano. Si vas a viajar a la Ciudad Espacial para disfrutar del torneo, aquí tienes algunas cosas que debes saber sobre esta extensa metrópolis, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.

Primero, asegúrate de vestirte para el calor y la humedad intensos, hidratarte y llevar tu protector solar. Las temperaturas en junio suelen rondar los 32°C, pero la humedad puede hacer que la sensación térmica supere los 41°C o más.

Lugares emblemáticos para visitar

Quienes visiten por primera vez deberían hacer el recorrido de unos 48 kilómetros desde el centro hasta Clear Lake, Texas, para visitar el Centro Espacial Johnson, sede del Centro de Control de Misiones de la Nasa.

El Distrito de los Museos incluye Hermann Park, el Zoológico de Houston y 19 museos, con el Museo de Bellas Artes como principal atractivo. Es un destino familiar y fácil de recorrer a pie para los visitantes.

Para una pequeña dosis de historia, puedes ver el Astrodome, que se encuentra a la sombra del NRG Stadium, donde se disputarán todos los partidos. Apodado la “Octava Maravilla del Mundo” cuando abrió en 1965 como el primer estadio cubierto por un techo curvo con aire acondicionado del mundo, el recinto no se ha utilizado para eventos en más de dos décadas.

Escena gastronómica

Ninguna visita a Houston está completa sin barbacoa y Tex-Mex, que abundan en todos los rincones de la ciudad. Para una gran barbacoa cerca del centro, prueba Truth BBQ por su brisket perfectamente cocinado o Pinkerton’s BBQ por sus enormes y tiernas costillas de res y la salchicha de jalapeño con queso. Para Tex-Mex, The Original Ninfa’s on Navigation y The Original Irma’s son dos opciones sólidas. Pide fajitas en Ninfa’s y no te pierdas las enchiladas de pollo con mole poblano en Irma’s. Y trata de no llenarte con totopos y salsa antes de que llegue tu pedido.

Zonas para aficionados

El Fan Fest de la FIFA (gratuito en la ciudad) estará en el este del centro, conocido por los locales como EaDo. Estará abierto del 11 de junio al 19 de julio y transmitirá en vivo los 104 partidos del Mundial en pantallas gigantes.

Opciones de transporte

La Línea Roja del Metrorail es la principal forma de llegar al NRG Stadium, que para el Mundial se llamará Houston Stadium. Ofrece servicio directo a la estación Stadium Park/Astrodome desde el centro por US$ 1,25. Los trenes pasan cada seis a 12 minutos de las 5 de la mañana a la 1 de la mañana, con mayor capacidad durante el evento.

Consejos para el estadio

El estadio tiene un techo retráctil que casi con seguridad estará cerrado durante todos los partidos debido a las altas temperaturas. Con el techo cerrado, puede hacer frío dentro del estadio, así que lleva una chaqueta ligera o un cárdigan si sueles sentir frío con facilidad.

Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa