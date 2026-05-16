El hallazgo de una batería de naufragios que traza un museo submarino en el océano Atlántico

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Cádiz avanzó durante tres años sobre una investigación submarina en la bahía de Algeciras, en el sur de España. Allí, en una de las rutas marítimas más transitadas entre el Mediterráneo y el Atlántico, los investigadores localizaron restos de embarcaciones hundidas de distintas épocas. El trabajo permitió reconstruir parte de la actividad comercial, militar y marítima que atravesó la zona durante siglos.

Cuántos naufragios identificó el Proyecto Herakles

La exploración denominada Proyecto Herakles se desarrolló entre 2020 y 2023 en la bahía ubicada entre Algeciras y Gibraltar. Los resultados de esa investigación fueron difundidos recientemente en abril de 2026 y revelaron la identificación de 151 sitios arqueológicos, entre ellos 134 naufragios que abarcan desde el siglo V antes de Cristo hasta la Segunda Guerra Mundial, informó The Guardian.

Los arqueólogos documentaron barcos de distintas épocas y nacionalidades Universidad de Cádiz

Hasta el momento, el equipo de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Granada documentó en detalle 34 de esas embarcaciones. Los científicos encontraron barcos fenicios, romanos, medievales y modernos. También aparecieron vestigios de barcos británicos, españoles, venecianos y neerlandeses, junto con el motor y la hélice de un avión de la década de 1930.

Un corredor marítimo que conectó a distintas culturas y fue escenario de guerras

Felipe Cerezo Andreo, profesor de arqueología de la Universidad de Cádiz y director del proyecto, explicó a The Guardian que este canal natural “es uno de esos cuellos de botella por los que los barcos siempre tuvieron que pasar”, tanto por motivos comerciales como militares. El científico afirmó que existen pocos lugares del Mediterráneo con una concentración tan amplia de restos arqueológicos.

Según dijo, hubo “barcos de prácticamente todas las nacionalidades”, debido a que las embarcaciones atravesaban el estrecho para ingresar a la cuenca o dirigirse hacia el Atlántico. Las piezas reflejan siglos de comercio, exploración, conflictos armados y circulación entre Europa y el norte de África, de acuerdo con esta investigación.

Qué revelan los barcos medievales y la cañonera española

Uno de los hallazgos que más interés despertó entre los arqueólogos fue la documentación de tres barcos medievales vinculados con el período final del dominio islámico en el sur de España. Cerezo explicó que estos restos podrían aportar información sobre las formas de navegación utilizadas durante esa etapa histórica.

El equipo también identificó grandes buques de los siglos XVI y XVII. Uno de los descubrimientos más llamativos fue el del Puente Mayorga IV, una pequeña cañonera española del siglo XVIII.

Este tipo de barcos realizaba ataques rápidos contra las embarcaciones británicas cerca de Gibraltar. Las cañoneras se camuflaban como barcos pesqueros y luego retiraban las redes para disparar cañones instalados en la proa, indicó Cerezo.

El objeto con forma de libro que apareció bajo el agua

Durante una excavación en el Puente Mayorga IV, los académicos encontraron una caja de madera con forma de libro. En un primer momento, el equipo creyó que podía tratarse de un compartimento para esconder documentos vinculados con vigilancia militar.

Sin embargo, el análisis posterior reveló otro contenido: guardaba dos peines de madera. El arqueólogo señaló que el oficial que lo llevaba “estaba más preocupado por el arreglo personal que por el espionaje”.

El estrecho funcionó durante siglos como corredor comercial y militar estratégico Universidad de Cádiz

Los investigadores advirtieron que los sitios submarinos corren riesgos vinculados con el desarrollo portuario y los cambios ambientales. El equipo pidió apoyo al gobierno regional de Andalucía y al Ministerio de Cultura de España para preservar los restos ubicados en la bahía de Algeciras.