Atención migrantes: qué dice la “cláusula de ciudadanía” de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU.

Mientras la Corte Suprema analiza argumentos vinculados con el alcance de la Enmienda 14 y la “ciudadanía por nacimiento”, jueces, magistrados y especialistas discuten qué quiso decir realmente la Constitución de Estados Unidos cuando estableció quiénes son titulares de este derecho.

Qué dice la Enmienda 14 de EE.UU. sobre ciudadanía por nacimiento

La Constitución de Estados Unidos, en su Sección 1 de la Enmienda 14 señala que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Esa disposición, aprobada después de la Guerra Civil, es la base legal del principio de ciudadanía por nacimiento.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

Además de definir quiénes son ciudadanos estadounidenses, la misma sección también prohíbe a los estados aprobar leyes que limiten los privilegios o inmunidades, privar a cualquier persona de “vida, libertad o propiedad” sin el debido proceso legal, o negar la “igual protección de las leyes” a quienes estén bajo su jurisdicción.

La Enmienda 14 contiene otras disposiciones relevantes:

La Sección 2 regula cómo se distribuyen los representantes entre los estados según la población.

regula cómo se distribuyen los representantes entre los estados según la población. La Sección 3 impide ejercer cargos públicos a personas que hayan participado en insurrecciones luego de haber jurado defender la Constitución.

impide ejercer cargos públicos a personas que hayan participado en insurrecciones luego de haber jurado defender la Constitución. La Sección 4 protege la validez de la deuda pública de Estados Unidos y rechaza obligaciones vinculadas con rebeliones contra el país norteamericano.

protege la validez de la deuda pública de Estados Unidos y rechaza obligaciones vinculadas con rebeliones contra el país norteamericano. La Sección 5 otorga al Congreso la facultad de aplicar la enmienda mediante legislación adecuada.

La frase de la Enmienda 14 que analiza la Corte Suprema en el caso de ciudadanía por nacimiento

Según el análisis publicado por ScotUsBlog el 13 de abril y elaborado por los académicos Akhil Amar y Vikram Amar, el actual debate judicial se concentra en la interpretación de la expresión “sujetas a su jurisdicción” (“subject to the jurisdiction thereof”).

El debate judicial es sobre la interpretación de la frase “sujetas a su jurisdicción” Archivo

Durante la audiencia oral del caso “Trump v. Barbara”, varios magistrados cuestionaron los argumentos que buscan limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense. Los autores remarcaron que numerosos jueces pusieron el foco en el texto mismo de la Constitución y en la ausencia de referencias a la situación migratoria o al domicilio de los padres.

Uno de los momentos más destacados fue protagonizado por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. De acuerdo con ScotUsBlog, este preguntó sobre el fenómeno conocido como “birth tourism”, práctica mediante la cual algunas personas viajan a Estados Unidos para dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos.

Sin embargo, luego de escuchar los argumentos oficiales, el magistrado enfatizó que esas preocupaciones políticas no alteran el análisis constitucional. Luego, señaló: “Es un mundo nuevo. Es la misma Constitución”.

Qué discutieron los jueces sobre los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos

La jueza Amy Coney Barrett planteó interrogantes sobre bebés abandonados o huérfanos nacidos en Estados Unidos, conocidos en inglés como “foundlings”. Según el análisis de ScotUsBlog, esos ejemplos sirven para demostrar que la ciudadanía prevista en la Enmienda 14 se enfoca en el niño y no necesariamente en la residencia permanente de los padres.

Donald Trump pide finalizar la ciudadanía por nacimiento automática

Los autores sostuvieron que:

El lenguaje constitucional se refiere al bebé nacido en territorio estadounidense

La cláusula no menciona el domicilio de los padres

El domicilio de un menor no siempre coincide con el de sus progenitores

Incluso los padres pueden no compartir el mismo domicilio legal

En la misma línea, el juez Neil Gorsuch observó que durante los debates históricos sobre la Enmienda 14 prácticamente no aparecieron referencias a los padres. Según ScotUsBlog, el magistrado consideró “llamativa” esa ausencia, ya que el texto pone el énfasis en el hijo nacido en Estados Unidos.

También la jueza Elena Kagan cuestionó directamente las teorías que incorporan conceptos como “lealtad” o “domicilio” de los padres para determinar la ciudadanía. Durante la audiencia, sostuvo que esos criterios no aparecen expresamente en la redacción constitucional.