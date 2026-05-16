Es oficial: precio actualizado de una camioneta Toyota RAV4 en Estados Unidos

El RAV4 de Toyota es uno de los modelos más destacados de la marca en Estados Unidos. Este SUV compacto recibió un rediseño para el año modelo 2026, con cambios exteriores, interiores y de motorización. Para todos los que quieran comprar una en este mes de mayo, es importante conocer las distintas versiones y sus precios.

Lista de precios por versión del Toyota RAV4

La estructura de costos para el mercado estadounidense se divide en diez niveles de equipamiento, que varían según la tecnología de tracción y los componentes de lujo que se incorporen a la unidad. Según el portal especializado Car and Driver, los precios parten de US$33.495 a US$50.095, con cargos incluidos.

En EE.UU., el Toyota RAV4 cuenta con diez versiones disponibles Toyota

Versión LE: US$33.495.

US$33.495. Versión SE: US$36.295.

US$36.295. Versión XLE Premium: US$37.695.

US$37.695. Versión Woodland: US$41.495.

US$41.495. Versión XSE: US$42.895.

US$42.895. Versión SE PHEV (híbrido enchufable): US$43.095.

(híbrido enchufable): US$43.095. Versión Limited: US$44.895.

US$44.895. Versión Woodland PHEV: US$46.895.

US$46.895. Versión XSE PHEV: US$48.795.

US$48.795. Versión GR Sport PHEV: US$50.095.

Características generales y desempeño del Toyota RAV4

En el apartado de la mecánica, el RAV4 utiliza un motor de 2,5 litros con cuatro cilindros que trabaja en conjunto con dos motores eléctricos. Esta configuración entrega una potencia de 226 caballos de fuerza (HP) en las unidades con tracción delantera.

En los casos en que se opte por la tracción integral (AWD), se suma un tercer motor eléctrico para el movimiento del eje trasero, lo cual eleva la cifra de potencia a los 236 HP.

Por otra parte, las versiones híbridas con sistema de enchufe poseen una capacidad mayor, elevan la potencia a 320 HP combinados, según Car and Driver.

Para el modelo con sistema de carga externa, se estima un tiempo de 5,2 segundos para llegar a la misma velocidad. En su web oficial, Toyota destaca que el modelo cuenta con “un diseño audaz, un rendimiento electrificado avanzado y la versatilidad para adaptarse al estilo de vida del usuario”.

Confort y tecnología del interior del modelo de Toyota

El interior del RAV4 ofrece una capacidad de transporte para cinco pasajeros en todas sus versiones. El diseño de la zona del tablero sigue un esquema de formas en bloque para brindar una apariencia de resistencia y facilidad de uso para el conductor.

Según Toyota, la consola en la parte central dispone de varios espacios para el almacenamiento de pertenencias, y en algunas versiones se incluye una palanca de cambios de tipo interruptor para el ahorro de espacio.

Los materiales de los asientos se dividen entre tela y cuero sintético en la mayoría de las versiones, mientras que las XSE y GR Sport presentan revestimientos en gamuza sintética con costuras en hilo de color rojo.

El nivel de confort interior que trae el Toyota RAV4 en EE.UU. Toyota

En relación con la tecnología y la conectividad, el SUV incorpora una pantalla de 10,5 pulgadas para el control de las funciones de entretenimiento de manera estándar. También existe la opción de integrar una unidad de mayor tamaño, de 12,9 pulgadas, en determinados niveles de equipamiento.

El sistema permite conectar por Bluetooth hasta dos teléfonos al mismo tiempo y ofrecer enlace sin cables para las plataformas de Apple CarPlay y Android Auto.

Elementos de seguridad del RAV4

Para la seguridad de los ocupantes, Toyota incluye un paquete de asistencia que contiene el frenado automático de emergencia con capacidad de detección de peatones, la alerta por salida de carril y el sistema de crucero con ajuste a la velocidad del tráfico, entre otros elementos. Estas asistencias forman parte del paquete de seguridad estándar del modelo.