Hoy es una cantante famosa, pero llegó a EE.UU. ilegalmente a los cinco años: “Me da mucho miedo”

La cantante Nicki Minaj esa una de las artistas más famosas, con grandes éxitos musicales en su carrera y una imagen que la ha convertido en un ícono de la cultura pop. Pero, lo que pocos saben acerca de ella, es que llegó a Estados Unidos ilegalmente cuando era una niña, de acuerdo con lo que ella misma dio a conocer hace unos años en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Fue en 2008, con motivo de los casos de separación de niños de sus padres, que se dieron bajo la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump, que la intérprete compartió una fotografía que acompañó con un emotivo mensaje: “Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años. No puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me arrebaten a mis padres”.

Añadió: “Esto me da mucho miedo. Por favor, detengan esto. ¿Pueden intentar imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños ahora mismo? Sin saber si sus padres están vivos o muertos, si volverán a verlos alguna vez”.

En 2021, el gobierno de Joe Biden informó que habían identificado a más de 3900 niños separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la política de Trump sobre los cruces ilegales, de acuerdo con Associated Press. El recuento del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de la administración se realizó desde de julio de 2017 hasta el final del mandato del expresidente.

La historia de Nicki Minaj

Nació como Onika Tanya Maraj el 8 de diciembre de 1982 en Saint James, localidad de Trinidad y Tobago, que forma parte de la ciudad de Puerto España. La ahora artista se mudó a Queens, en Nueva York, cuando era una niña. De acuerdo con su versión, superó una infancia difícil, pero esas luchas le ayudaron a alimentar su impulso para superar la vida que tuvieron sus padres.

“Siempre he tenido esta cuestión del empoderamiento femenino en un rincón de mi mente”, señaló en una entrevista para la desaparecida revista Details “porque quería que mi madre fuera más fuerte, y no pudo serlo. Pensé: ‘Si tengo éxito, puedo cambiar su vida’”, detalló la artista que ganó mayor fama entre el público latino en 2021 con la canción Tusa, junto a la colombiana Karol G.

Minaj studió en LaGuardia High School of Music and Art e intentó comenzar una carrera como actriz, la cual no llegó a concretarse en ese momento. En la música aceptó papeles de corista para raperos locales de Nueva York, y comenzó a escribir su propio material. Finalmente, fue descubierta por Fendi, el director ejecutivo de la discográfica Dirty Money, que la encontró gracias a su página de la red social MySpace.

Dirty Money lanzó el mixtape debut de Minaj en 2007, “Playtime is Over”. Después, sacó dos más, “Sucka Free” y “Beam Me Up Scotty” en 2008 y 2009, respectivamente. Para agosto de 2009, Lil Wayne contrató a la rapera para su sello Young Money Entertainment, convirtiéndola en la primera mujer en la lista de la discográfica. Ha recibido múltiples nominaciones a los premios Grammy, incluyendo mejor álbum de rap, mejor artista nuevo y mejor canción de rap.

