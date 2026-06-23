"Hoy no me ha salido bien", admite Kane tras empate con Ghana

El atacante inglés Harry Kane reconoció que no estuvo fino en el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana este martes cerca de Boston, un revés inesperado que sin embargo deja a ambos equipos bien posicionados para avanzar a los 16avos de final del Mundial

El capitán de los Three Lions, autor de un doblete en el debut victorioso ante Croacia (4-2), apenas tuvo una chance clara de anotar (87'), en pleno corazón del área, pero envió a las nubes su remate con zurda.

"Llevo suficiente tiempo como delantero como para saber que no siempre van a entrar. Confío en mí mismo nueve de cada diez veces, pero hoy simplemente no me ha salido bien", dijo a la BBC Radio al término del juego en el Gillete Stadium en Foxborough, Massachusetts.

"Quizá nos haya faltado un poco de calidad, pero estos partidos son duros", agregó. "A veces necesitas un gol temprano para abrir el partido, para que ellos salgan por todas, pero cuanto más se alarga el partido con el 0-0, más confianza cogen y defienden con más corazón".

La estrella del Bayern Munich reconoció su decepción por no haber ganado a Ghana, que dio una clase de defensa bajo la dirección técnica del entrenador portugués Carlos Queiroz.

"Ellos defendieron bien, formando un bloque bajo y compacto, lo que nos dificultó el juego por el centro del campo, así que el partido se desarrolló por las bandas y se redujo a duelos uno contra uno", sostuvo Kane.

"Nunca iba a ser un partido bonito por la forma en que ellos jugaron. Hay que reconocerles el mérito: defendieron bien y fueron peligrosos al contraataque. En general, lo defendimos bastante bien. No tuvieron muchas ocasiones. Nos quedamos con el punto y seguimos adelante", añadió.

Inglaterra lidera el Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Los europeos culminarán la ronda de grupos contra Panamá, sin puntos de momento, el sábado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.