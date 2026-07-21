Human Rights Watch acusa a EE.UU. de haber atacado tres lanchas ante costas de Ecuador

Tres embarcaciones fueron presumiblemente atacadas por fuerzas estadounidenses ante las costas ecuatorianas entre enero y marzo de este año, con un saldo de al menos ocho desaparecidos, aunque Washington rechaza estar vinculado, aseguró este martes la organización Human Rights Watch.

La organización de derechos humanos denuncia además torturas y detenciones arbitrarias en la campaña militar conjunta de Washington y Quito contra el crimen organizado.

"Entre enero y marzo, las embarcaciones pesqueras 'La Negra Francisca Duarte II' y 'Don Maca' fueron atacadas en el Pacífico. Una tercera embarcación, 'Fiorella', desapareció el 20 de enero con ocho de sus tripulantes", detalla el informe.

"El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier responsabilidad por los ataques", añade el texto.

"Sin embargo, la investigación de Human Rights Watch, que incluye entrevistas con 13 sobrevivientes, indica que lo más probable es que las autoridades estadounidenses hayan tenido algún grado de participación en estos ataques o hayan tenido conocimiento de ellos", explican los autores del texto.

El gobierno de Donald Trump empezó a designar a varios grupos del crimen organizado en América Latina como organizaciones terroristas en febrero de 2025, y en septiembre inició sus ataques contra presuntas narcolanchas, primero en aguas del Caribe y luego en el Pacífico.

Al mismo tiempo, países como Ecuador anunciaron públicamente un refuerzo de su cooperación militar con el Pentágono.

Esos ataques marítimos, denunciados como ejecuciones extrajudiciales por organizaciones de los derechos humanos, han causado al menos 215 muertos.

El Pentágono ha ido reivindicando puntualmente cada ataque, y ha colgado decenas de videos en la red X.

En esos mensajes, el Comando Sur acostumbra a señalar que las naves estaban involucradas en tráfico de estupefacientes, y que utilizaban rutas de narcotraficantes conocidas por las fuerzas de seguridad.

"El Congreso de Estados Unidos debería examinar urgentemente estos incidentes y la relación de cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos", pide HRW en su informe.

La organización asegura que entrevistó a 62 personas y analizó un centenar de fotografías y videos para elaborar el informe titulado: "Una alianza peligrosa".

"El 17 y el 26 de marzo, respectivamente, 'La Negra Francisca Duarte II' y 'Don Maca', fueron atacados por drones armados, según dijeron sus tripulantes", agrega el texto.

"Los sobrevivientes señalaron que nacionales estadounidenses armados, vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, los detuvieron a bordo de un barco azul y blanco que se encontraba cerca, y luego los entregaron a la Guardia Costera salvadoreña", añade.

El texto también recuerda la operación militar conjunta en marzo de fuerzas estadounidenses y ecuatorianas en San Martín, una comunidad en la frontera con Colombia, zona considerada de alto tráfico de drogas y armas. Esa operación causó denuncias de torturas por parte de campesinos.