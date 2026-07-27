Huracán Genevieve ruge en el Pacífico mientras el huracán Fausto se acerca a Hawái

Miami (AP) — El huracán Genevieve rugía en el océano Pacífico lejos de tierra firme la mañana del lunes mientras el huracán Fausto llevaba fuerte oleaje a Hawái.

Genevieve se convirtió en un huracán de categoría 5 a primera hora del lunes, el primero en la región del Pacífico oriental en dos años, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Está previsto que permanezca mar adentro en una trayectoria aproximadamente paralela a la costa de México.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 250 km/h (155 mph), según el Centro Nacional de Huracanes. El centro de Genevieve se ubicaba unos 835 kilómetros (520 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California y avanzaba hacia el noroeste a 20 km/h (13 mph).

No había avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes indicó que el oleaje de la tormenta estaba afectando partes de la costa suroeste de México y la península de Baja California, y podría ser peligroso.

Genevieve fluctuará en intensidad antes de debilitarse más adelante en la semana, según los pronósticos.

Más al noroeste en el Pacífico, el huracán Fausto era una tormenta de categoría 1 mientras continuaba en la dirección general de las islas hawaianas. Parece dirigirse al norte de Hawái, pero los residentes deben monitorear el progreso de la tormenta por posibles impactos, dijeron los expertos.

El centro de huracanes apuntó que el oleaje y las corrientes estaban aumentando en las costas orientadas al este a lo largo de las islas de Hawái. Fausto registraba vientos máximos sostenidos de 130 km/h (80 mph). Su centro se ubicaba unos 935 kilómetros (580 millas) al este de Hilo, Hawái, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 22 km/h (14 mph).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.