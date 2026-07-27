Es oficial: el huracán Genevieve ya avanza con fuerza de categoría 5 en el Pacífico y amenaza a México

El tiempo en Estados Unidos estará marcado este lunes por dos escenarios completamente diferentes. Mientras una intensa ola de calor continuará con sus efectos sobre millones de personas en el centro y sur del territorio, un sistema frontal favorecerá el desarrollo de fuertes lluvias y tormentas desde el Medio Oeste hacia la región de los Grandes Lagos, el Noreste y parte de la costa este. A la vez, el huracán Genevieve será el centro de atención en el océano Pacífico oriental, aunque sin representar una amenaza directa para tierra firme.

El huracán Genevieve alcanza categoría 5 en el Pacífico oriental: oleaje importante en México

El huracán Genevieve se fortalece sobre aguas abiertas del Pacífico oriental. Según Fox Weather, el ciclón se convirtió durante la madrugada del lunes en el primer huracán de categoría 5 de esa cuenca desde Kristy en 2024.

Genevieve mantiene vientos sostenidos de 160 mph (257 km/h) NHC

Además, Genevieve pasó a ser el primer huracán mayor de toda la temporada 2026 en el hemisferio norte, al considerar tanto el Atlántico como el Pacífico oriental. El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (257 km/h) mientras avanza hacia el oeste-noroeste sobre aguas abiertas.

Aunque el pronóstico indica que permanecerá lejos de tierra y no provocará impactos directos sobre zonas habitadas, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que el oleaje generado por Genevieve afectará sectores del sur de Baja California y la costa suroeste de México, donde aumentará el peligro de corrientes de resaca potencialmente mortales.

Los especialistas prevén que el huracán comenzará a debilitarse hacia mediados de la semana cuando ingrese sobre aguas más frías del océano. Si esa tendencia se mantiene, el sistema llegará al próximo fin de semana convertido en un ciclón mucho más débil o incluso habrá perdido completamente sus características tropicales.

Ola de calor en EE.UU.: temperaturas de hasta 120°F este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una extensa área de alta presión permanecerá instalada sobre el centro y sur de Estados Unidos, por lo que mantendrá condiciones extremadamente calurosas durante buena parte de la jornada y también en los próximos días.

Satélite De La NOAA Hoy

Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre los 90°F y los 100°F (32°C y 38°C) en amplias zonas de las Grandes Llanuras, el valle del Mississippi y el sureste.

En sectores aislados del desierto del suroeste, los registros llegarán hasta 115°F-120°F (46°C-49°C). Incluso durante la madrugada persistirá el calor, con mínimas que permanecerán en los 70°F (21°C), una situación que dificultará el alivio nocturno.

Según el NWS, la combinación entre temperaturas elevadas y altos niveles de humedad hará que los índices de calor superen ampliamente los 105°F-115°F (41°C-46°C). Como consecuencia, gran parte de las Grandes Llanuras, el valle del Mississippi y el Sureste permanecerán bajo niveles de riesgo de calor considerados mayores o extremos durante este lunes.

Tormentas severas avanzarán desde el Medio Oeste hacia los Grandes Lagos

Otro patrón atmosférico favorecerá el desarrollo de condiciones severas en el este. Un amplio sistema de baja presión profundizará una vaguada sobre la región de los Grandes Lagos y el Noreste, y generará un ambiente propicio para lluvias intensas y tormentas organizadas.

De acuerdo con el NWS, un frente frío se extenderá desde el Medio Oeste Superior hasta el valle del Ohio, mientras otro frente secundario avanzará hacia el Noreste entre este lunes y el martes.

Una amplia vaguada propiciará lluvias intensas y tormentas organizadas impulsadas por abundante humedad proveniente del Golfo de México y el Atlántico NWS

La abundante humedad procedente del golfo de México y del océano Atlántico, junto con una atmósfera muy inestable, favorecerá precipitaciones abundantes y tormentas fuertes.

Para este lunes permanecerá vigente un riesgo mejorado (nivel tres de cinco) de tormentas severas sobre sectores del Medio Oeste Superior, los Grandes Lagos Superiores y el valle del Ohio. Estas podrán desarrollarse en grupos organizados y producir granizo de gran tamaño, además de ráfagas destructivas de viento.

Tormentas con vientos destructivos amenazarán ciudades del Medio Oeste

De acuerdo con Fox Weather, una línea de tormentas de rápido desplazamiento recorrerá el Medio Oeste durante este lunes con potencial para provocar daños importantes.

Las tormentas avanzarán durante la mañana sobre el norte de Wisconsin, alcanzarán Green Bay durante el horario de mayor circulación y posteriormente se desplazarán hacia el sur, hasta afectar ciudades como Milwaukee.

Más tarde, los modelos indican que el sistema llegará al área de Chicago, donde evolucionará hasta convertirse en un Sistema Convectivo de Mesoescala (MCS), una extensa organización de tormentas capaz de generar impactos significativos.

Posteriormente, la línea continuará con su avance sobre Illinois, Indiana y parte del oeste de Kentucky durante la tarde y la noche.

Según Fox Weather, las ráfagas más intensas podrán superar las 75 millas por hora (121 km/h) en distintos puntos del recorrido. Los meteorólogos también advirtieron que todavía es temprano para confirmar si el sistema evolucionará, aunque reconocieron que las condiciones comienzan a parecer favorables para esto.

Además del viento destructivo, no se descarta la formación de tornados aislados y cortes masivos del suministro eléctrico a medida que las tormentas se fortalezcan.

Monzón en Four Corners y las Rocosas eleva el riesgo de inundaciones repentinas

De acuerdo con el NWS, la humedad tropical alimentará el desarrollo de lluvias y tormentas sobre la región de Four Corners, las Montañas Rocosas y sectores de las Grandes Llanuras centrales.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que persistirá el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en:

Zonas afectadas previamente por incendios forestales.

Cañones estrechos.

Áreas urbanas.

Terrenos montañosos y de fuertes pendientes.

Rige un Nivel 3 de 5 de clima severo sobre el Medio Oeste Superior y los Grandes Lagos, con potencial de granizo grande y ráfagas destructivas SPC

Además, continuará vigente un riesgo leve (nivel dos de cinco) de tormentas severas sobre sectores del norte y centro de las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras, donde también podrán registrarse ráfagas intensas de viento, especialmente en el sureste de Arizona.

En la costa del Golfo de México y el este de Florida, las tormentas repetidas podrán dejar acumulados de lluvia de hasta seis pulgadas (15 centímetros), lo que aumentará considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas durante este lunes.