Abre un nuevo centro de Amazon en Chicago, con salario de US$24 por hora y hay 200 vacantes de trabajo

La empresa de comercio electrónico Amazon adquirió un edificio logístico en Chicago, en Illinois, para utilizarlo como centro de distribución. El recinto crearía 200 puestos de trabajo con un sueldo promedio cercano a los 24 dólares por hora e iniciaría sus operaciones entre finales de 2027 y principios de 2028.

Nuevo centro de Amazon en Chicago: 200 vacantes con salario de US$24

El gigante del comercio electrónico adquirió un edificio logístico de dos pisos de almacenamiento en el vecindario de West Town, en Chicago, con el objetivo de convertirlo en un nuevo centro de entregas en el mismo día. La propiedad, ubicada en el 1237 W. Division St. cerca de Goose Island, fue comprada por US$195 millones, según Chicago Sun-Times.

El nuevo centro de Amazon en Chicago, adquirido por aproximadamente US$195 millones, estará ubicado en 1237 W. Division St. cerca de Goose Island hiring.amazon.com

“Esto nos permite realizar entregas en cuestión de horas en lugar de días, lo que reduce considerablemente la distancia que cualquier vehículo debe recorrer para llegar a los clientes”, declaró Kyle DeGiulio, gerente sénior de políticas de desarrollo económico de Amazon para la región del Medio Oeste. “Estamos muy entusiasmados con la expansión de nuestra presencia en Chicago”, sostuvo.

A diferencia de otros recintos que utilizan camionetas de flota, las entregas las realizarán los conductores de Amazon Flex, trabajadores que utilizan sus propios vehículos, de forma similar a los conductores de DoorDash o Uber.

Ofertas de trabajo y cómo funcionará el nuevo centro de Amazon en Chicago

El nuevo recinto de la empresa operará bajo la categoría de centro de cumplimiento rápido, una modalidad que combina almacenamiento y despacho para reducir los tiempos de entrega a un par de horas. El inmueble, de aproximadamente 590 mil pies cuadrados (54.812 metros cuadrados), es considerado el primer edificio logístico vertical de Chicago.

Aunque su construcción concluyó en 2024, había permanecido desocupado hasta esta transacción. La estructura destaca por contar con muelles de carga en ambos niveles, más de 1000 espacios de estacionamiento y un diseño exterior único que incluye murales y una rampa visible desde la autopista Kennedy.

Las entregas en el nuevo centro de distribución en Chicago serán realizadas por conductores de Amazon Flex Amazon

Según indicaron los directivos de la empresa, se prevé que la instalación genere 200 empleos locales. Los puestos que se abrirán abarcan varios sectores, desde personal de procesamiento de pedidos hasta cargos directivos. La compañía también ofrecerá la oportunidad de traslado al personal que ya trabaja en sus filas dentro de Chicago.

Asimismo, con la modalidad de la aplicación Flex los conductores particulares podrán trabajar como repartidores en la empresa. Esto, según Amazon, permitirá satisfacer la creciente demanda urbana de entregas ultrarrápidas para categorías clave como productos farmacéuticos y abarrotes.

“Hay muchas cosas que la gente quiere de Amazon muy rápidamente, pero que se encuentran en edificios más alejados y requieren algo de tiempo”, comentó DeGiulio.

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Por qué Amazon eligió West Town en Chicago para su nuevo centro

Ubicado a solo cinco minutos en automóvil del Loop y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional O’Hare, el sitio abarca un mercado potencial de US$2000 millones en ventas de comercio electrónico en un radio de cinco millas (ocho kilómetros), según datos de 2022 de un folleto publicitario de JLL y la promotora Logistics Property.

La elección de la zona de Goose Island responde también a su rápido acceso a vías principales como Elston Avenue y la autopista, sumado a las mejoras de infraestructura vial realizadas por la ciudad en la zona de Division Street.

“Un sitio como este nos brinda una mejor oportunidad para atenderlos y, además, opera en un área donde creemos que la infraestructura circundante respalda esa operación, en lugar de intentar instalarlo en un lugar donde no necesariamente encaja”, cerró DeGiulio.