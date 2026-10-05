Penn Station Access: el acuerdo de la MTA y Amazon que enfurece a los comerciantes de Harlem

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) de Nueva York llegó a un acuerdo para destinar hasta 120 mil dólares para garantizar el acceso al centro de distribución de Amazon en Morris Park durante la construcción del proyecto Penn Station Access en El Bronx. La publicación del informe desató la indignación de los pequeños comerciantes, quienes denunciaron la falta de un auxilio económico frente a las pérdidas provocadas por las obras públicas.

El acuerdo de la MTA y Amazon que enfurece a los comerciantes de Harlem

Los documentos de la MTA, revisados por New York Post, indican que la agencia reembolsaría a Amazon determinados costos vinculados con una ruta de acceso temporal en su centro de reparto de Morris Park. El recinto, de 367 mil pies cuadrados (34.000 metros cuadrados), está ubicado en la 1500 Bassett Ave, Bronx, NY 10461.

Tras la confirmación del acuerdo con Amazon, los comerciantes de El Bronx denunciaron que la MTA no les ofreció ninguna compensación económica Freepik

La medida fue tomada debido al cierre periódico de Bassett Avenue -única vía de entrada y salida a la instalación- durante la construcción de la entrada a una nueva estación de Metro-North y un puente peatonal elevado como parte de las obras de Penn Station Access.

De acuerdo con los registros, los fondos cubrirían costos vinculados con la revisión por parte de Amazon de la ruta temporal planificada, una adaptación temporal del cordón en la calle Marconi y un plano actualizado del Departamento de Edificios de la ciudad.

La indignación de los pequeños comerciantes de Nueva York por el acuerdo

El desembolso de seis cifras a favor de la multinacional del comercio electrónico provocó duras críticas por parte de los propietarios de pequeños negocios familiares en East Harlem, Manhattan. En sus comentarios, afirmaron que la agencia de transporte se niega sistemáticamente a ayudarlos a sobrevivir a las interrupciones provocadas por los megaproyectos de construcción.

“Me sacan de quicio. Una empresa multimillonaria a la que le dan reembolsos, ¿pero no a gente como yo que necesita este dinero?“, inquirió Lu Nicaj, propietario de Eagle Tile. En esa línea, enfatizó el impacto de la fase 2 de las obras en Second Avenue Subway.

Amazon recibiría hasta US$120 mil de la MTA para cubrir la revisión y aprobación de la ruta planificada, entre otros usos Unsplash

“Soy un pequeño negocio familiar y, de repente, llega la MTA y destruye todo lo que he construido durante los últimos 35 años, ¿y aun así encuentran US$120 mil para reembolsar a Amazon? Con US$120 mil podría mudarme y reubicarme", sostuvo.

Por su parte, Solomon Fresh, propietario de Go Donut, indicó que las ventas en Second Avenue, cerca de la calle 119 Este, disminuyeron un 70% desde que comenzaron las obras en el exterior hace cuatro meses. Según su testimonio, la MTA aseguró que “no podía pagar nada” a los comerciantes.

“Es una verdadera falta de respeto. Simplemente no les importamos”, expresó. Luego, aseguró que las obras de la MTA complican sus ingresos. “Así es como alimento a mi hijo. Nos están poniendo las cosas difíciles a mí y a mi familia”, señaló.

La respuesta de la MTA a los reclamos de comerciantes

Ante las quejas de los comerciantes sobre el impacto de la reducción de aceras y el bloqueo de zonas de carga, la MTA sostuvo en un comunicado oficial que se encuentra colaborando con el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) para “intentar identificar espacios alternativos de carga y descarga comerciales en las cercanías”.

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Hasta el lunes 5 de octubre, no se había anunciado un programa de compensación económica por pérdida de ventas para los comerciantes afectados.