Amazon pelea en Nueva York con Mamdani pero con Abbott festeja: Texas sumará una planta con 500 empleos

Amazon quedó en el centro de dos movimientos diferentes dentro de Estados Unidos. Mientras en Nueva York el alcalde Zohran Mamdani respalda una iniciativa que busca modificar las condiciones laborales y operativas de los repartidores vinculados con grandes empresas de distribución, en Texas el gobernador Greg Abbott anunció una nueva inversión de la compañía que contempla la creación de cientos de puestos de trabajo.

Amazon elige Austin para una fábrica de robótica que creará hasta 500 empleos en Texas

El mandatario estatal anunció el 19 de agosto de 2026 que Amazon eligió a Austin, Texas, para instalar una nueva planta dedicada a la fabricación de tecnología robótica. El proyecto, que demandará una inversión de varios miles de millones de dólares, prevé crear entre 300 y 500 nuevos puestos en manufactura e ingeniería.

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Abbott destacó las condiciones que, según su administración, hicieron que el estado resultara atractivo para una expansión de estas características. “Texas es la nueva frontera para la innovación”, afirmó el gobernador, al celebrar la decisión de la compañía.

En ese contexto, sostuvo que el estado cuenta con un clima empresarial favorable, acceso a mercados internacionales y una amplia disponibilidad de trabajadores capacitados, factores que considera determinantes para que empresas vinculadas con la tecnología y la manufactura avanzada continúen ampliando sus operaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la oficina del gobernador, Amazon ya destinó más de US$100.000 millones al estado desde 2010. Esa cifra incluye inversiones en infraestructura y las compensaciones correspondientes a sus empleados.

Actualmente, Amazon cuenta con 86.000 trabajadores de tiempo completo y parcial en Texas, según los datos incluidos en el anuncio. La nueva planta de Austin se suma así a una presencia empresarial que ya tiene una escala considerable en el territorio estatal.

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El proyecto prevé incorporar entre 300 y 500 trabajadores. Los nuevos puestos estarán concentrados en manufactura e ingeniería, dos áreas directamente relacionadas con el objetivo de la instalación.

La decisión de establecer la planta en Austin también refuerza el posicionamiento de la ciudad como uno de los destinos elegidos por compañías vinculadas con sectores tecnológicos y de innovación. En el comunicado, la empresa destacó específicamente el talento disponible, las universidades y las alianzas comunitarias existentes.

El proyecto prevé la creación de entre 300 y 500 nuevos puestos de trabajo especializados en las áreas de manufactura e ingeniería Oficina de Abbott

Ley de Protección de Entregas: qué propone Mamdani para los trabajadores de Amazon en Nueva York

El escenario es diferente en Nueva York, donde Zohran Mamdani respaldó una propuesta que busca modificar el sistema de subcontratación utilizado por grandes empresas de distribución. La iniciativa, conocida como Ley de Protección de Entregas, fue impulsada por la concejala Tiffany L. Cabán y apunta a establecer nuevas obligaciones para compañías que administran determinadas instalaciones de última milla.

El proyecto contempla que las empresas alcanzadas contraten directamente al personal que realiza tareas de reparto y almacenamiento. También plantea requisitos específicos para los centros de distribución, licencias, capacitación obligatoria y mecanismos destinados a impedir represalias contra trabajadores que ejerzan derechos reconocidos por la legislación.

La propuesta parte de una discusión sobre el funcionamiento del modelo de Delivery Service Partners. De acuerdo con el proyecto, las grandes compañías pueden establecer rutas, objetivos de productividad y determinadas condiciones operativas, mientras que los conductores son contratados formalmente por empresas asociadas.

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El proyecto busca modificar ese esquema en determinadas instalaciones de última milla. Los establecimientos alcanzados deberían obtener una licencia bajo la supervisión del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) y cumplir condiciones específicas relacionadas con seguridad y relaciones laborales.

La iniciativa también contempla una capacitación obligatoria de al menos seis horas para los repartidores. Entre los contenidos previstos figuran la conducción defensiva, la protección de peatones y los derechos laborales.