Uniqlo busca trabajadores en Nueva York y paga desde US$18,50 por hora: hay tiempo hasta el 8 de octubre

La cadena de indumentaria Uniqlo mantiene abierta una convocatoria de trabajo en Nueva York para incorporar vendedores temporales de tiempo parcial en su local de 660 Fifth Avenue. El salario inicial es de 18,50 dólares por hora y el plazo para presentar la solicitud vence el 8 de octubre.

¿Cuáles son las tareas del puesto que ofrece Uniqlo?

La empresa explica que la posición de Retail Sales Associate (Seasonal/Part-Time) está enfocada en la atención dentro del establecimiento. Entre sus responsabilidades se encuentran escuchar las necesidades de los clientes, encontrar artículos adecuados, proporcionar información detallada sobre la mercadería y concretar las ventas.

El puesto exige al menos 12 horas de disponibilidad semanal, además de presencia en fechas determinadas de noviembre y diciembre Uniqlo

El empleado también deberá cumplir los objetivos comerciales y mantener los estándares operativos y visuales de la marca, incluida la limpieza. A su vez, tendrá que conocer las pautas de los probadores y brindar asistencia en ese sector cuando sea necesario.

Además de la atención al cliente, el puesto incluye distintas tareas operativas dentro del local. Entre las principales funciones se encuentran:

Trabajar como cajero cuando sea necesario.

Procesar los envíos.

Garantizar que los productos estén disponibles en el salón con todas las tallas correspondientes.

Colaborar con la gerencia para detectar y resolver inconvenientes.

Cumplir con las políticas y procedimientos internos.

Participar en proyectos especiales asignados por los responsables del comercio.

Los requisitos para acceder al empleo en Fifth Avenue

Los aspirantes deben tener diploma de escuela secundaria o GED, comunicarse de manera efectiva y ser capaces de seguir instrucciones. La compañía solicita, además, flexibilidad horaria para cubrir las necesidades del negocio, incluidas noches y fines de semana.

Las condiciones físicas del cargo contemplan permanecer de pie durante períodos prolongados, leer terminales informáticas y empujar, tirar o mover objetos de al menos 25 libras (11,3 kilogramos). El desplazamiento por el área comercial y el depósito también puede requerir movimientos repetitivos, agacharse, girar, ponerse en cuclillas y subir.

¿Qué disponibilidad exige Uniqlo durante la temporada de fiestas?

La modalidad de tiempo parcial requiere un mínimo de 12 horas semanales, sujeto a la estacionalidad del negocio. La búsqueda está destinada a cubrir el período de otoño e invierno, desde septiembre hasta aproximadamente diciembre.

Existen jornadas determinadas en las que los seleccionados deberán poder trabajar. Para el período de Black Friday, la empresa establece como obligatorios el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, además del viernes 27 de noviembre. La segunda franja corresponde a las celebraciones de fin de año y comprende desde el viernes 18 hasta el sábado 26 de diciembre de 2026.

La convocatoria cierra el 8 de octubre de 2026 Uniqlo

Los beneficios y oportunidades de crecimiento dentro de la compañía

Además de la remuneración inicial de US$18,50 por hora, la propuesta contempla oportunidades de promoción cada tres meses en función del rendimiento individual. También menciona posibilidades de desarrollo profesional para quienes obtengan resultados sólidos de manera constante.

Los trabajadores reciben 1,5 veces su tarifa habitual por las horas realizadas durante los feriados especificados. A esto se suma un descuento del 30% en mercadería y un bono por recomendación de empleados.