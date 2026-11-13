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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois
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