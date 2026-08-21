Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Noroeste

: 5 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.