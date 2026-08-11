Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de agosto

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 11 de agosto la temperatura rondará entre 66 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Oeste

: 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 50%

: 50% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 26%.