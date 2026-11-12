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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvia.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 36%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El viernes 13 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de -0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
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