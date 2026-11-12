Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvia.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Nornoroeste

: 15 a 20 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de -0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.