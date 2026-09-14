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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre Expedia

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 15 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 14 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 15 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 16 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
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