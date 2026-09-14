Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 15 mph, Este

: 0 a 15 mph, Este Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.