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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 15 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 60%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
LA NACION
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