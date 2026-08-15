Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 64 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 57%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sureste

: 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 57%

: 57% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.