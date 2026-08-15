1
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 64 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 57%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 57%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION