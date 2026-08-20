Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto southcookexplore

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 20 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 24 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 25 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 26 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
  1. El tenista australiano Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y quedó suspendido
    1

    El tenista Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon, dio positivo por cocaína y quedó suspendido

  2. El 87% de sus egresados tienen trabajo o estudian una carrera universitaria
    2

    La escuela que se destaca por lograr que sus egresados trabajen o estudien

  3. Así están hoy Dante y Helena, los nietos de Moria Casán que aparecen en la biopic de Netflix
    3

    Así están hoy Dante y Helena, los nietos de Moria Casán que aparecen en la biopic de Netflix

  4. Es uno de los autos más baratos del mercado y consume apenas 4,8L cada 100km
    4

    Es uno de los autos más baratos del mercado y consume apenas 4,8L cada 100km