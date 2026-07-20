Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 72 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: humo.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: humo.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 15 mph, Sur

: 0 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: humo

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: humo. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.