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LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 23 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Nornoreste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
LA NACION
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