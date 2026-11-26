El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 6,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Nornoreste

: 15 a 20 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: nublado y luego chaparrones de lluvia dispersos

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables lluvias ligeras. Probabilidad de precipitación: 61%.