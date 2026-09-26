Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Estesureste

: 5 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 60%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.