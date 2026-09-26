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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 52 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 30 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
El jueves 1 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
El viernes 2 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 40%.
LA NACION
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