Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 8,30 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Estesureste

: 5 a 10 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois