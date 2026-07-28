Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Norte

: 5 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 29 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.