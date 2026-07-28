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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio Expedia

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Norte
  • Probabilidad de precipitación: 18%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 28 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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