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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de noviembre al 2 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de noviembre al 2 de noviembre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de noviembre al 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sursureste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

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