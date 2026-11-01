Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de noviembre al 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sursureste

: 10 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois