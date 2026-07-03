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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
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El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 69 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 69%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 69%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois

Independence Day 4 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.

El domingo 5 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 42%.
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