Pritzker reacciona al fallo sobre ciudadanía por nacimiento: “Trump seguirá poniendo a prueba los límites de su poder”

El fallo de la Corte Suprema que ratificó la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos desató una inmediata reacción política. Entre las voces que aparecieron, estuvo la del gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien celebró la decisión judicial y apuntó directamente contra el presidente Donald Trump por haber impulsado una orden ejecutiva destinada a restringir ese derecho constitucional.

JB Pritzker celebró el fallo de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento

Según un comunicado difundido por la oficina del gobernador de Illinois, Pritzker sostuvo que la decisión judicial reafirma uno de los principios fundamentales del sistema constitucional estadounidense. El mandatario destacó que, desde la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Constitución fue clara respecto de quiénes son ciudadanos del país.

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Pritzker consideró que la decisión protege “los derechos y libertades de quienes llaman hogar” a Estados Unidos y aseguró que representa una victoria importante para los valores fundamentales de Estados Unidos.

Sin embargo, afirmó que el hecho de que el litigio haya llegado al máximo tribunal demuestra, a su juicio, que Trump intentó “eludir el Estado de derecho” mediante acciones ejecutivas.

El gobernador también lanzó una crítica directa al presidente. “Trump atacó la Decimocuarta Enmienda porque hacer más pequeño a nuestro país era la única manera de hacerse sentir más grande”, afirmó.

Añadió que la ciudadanía por nacimiento “ayuda a hacer grande a Estados Unidos” y prometió que Illinois seguirá con su defensa de los derechos garantizados por la Constitución.

Según el comunicado del gobierno estatal, Pritzker advirtió además que Trump “seguirá poniendo a prueba los límites de su poder” y aseguró que Illinois permanecerá “activo y vigilante” para proteger los principios constitucionales.

Donald Trump y la disputa por la ciudadanía por nacimiento

De acuerdo con la cobertura de Courthouse News, la decisión de la Corte Suprema rechazó el intento de Donald Trump de limitar la ciudadanía automática para determinados hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos.

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El caso se originó después de que el presidente firmara una orden ejecutiva que buscaba excluir de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas sin estatus migratorio legal o con permisos temporales de permanencia.

La administración argumentaba que la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda era incorrecta y que la cláusula relativa a la jurisdicción estadounidense debía entenderse de manera más restrictiva.

La postura de la Casa Blanca rompía con una práctica consolidada durante más de un siglo. Desde finales del siglo XIX, la ciudadanía por nacimiento fue reconocida para la inmensa mayoría de las personas nacidas dentro de las fronteras estadounidenses, con excepciones limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas invasoras.

Trump defendió su iniciativa al sostener que había perdido valor debido a fenómenos como la inmigración irregular y el llamado “turismo de nacimiento”.

La decisión de la Corte Suprema y el voto de los jueces

La Corte confirmó el fallo por seis votos contra tres. La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, y contó con el respaldo de Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson.

Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, pero escribió una opinión separada en la que sostuvo que la orden ejecutiva no violaba la Decimocuarta Enmienda, aunque sí contravenía la ley federal vigente.

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En el texto del fallo, Roberts sostuvo que los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron la promesa de ciudadanía a “toda persona nacida libre en esta tierra” y remarcó que el tribunal cumplía esa promesa al mantener vigente la interpretación histórica de la norma.

La opinión mayoritaria concluyó que la Constitución garantiza la ciudadanía a quienes nacen en suelo estadounidense y están sujetos a las leyes de EE.UU. Además, rechazó lo que describió como una visión profundamente revisionista de la historia constitucional presentada por el gobierno.