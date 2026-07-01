Chicago propone una medida para proteger a los inquilinos y preservar la vivienda barata

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó la propuesta denominada Ordenanza de protección de los inquilinos, que busca actualizar las reglas de alquiler de la ciudad y ampliar las protecciones frente a desalojos, cargos adicionales y prácticas consideradas abusivas. Sin embargo, el debate sobre la medida continúa.

En qué consiste la propuesta para inquilinos que anunció el alcalde Johnson en Chicago

La medida prohibiría el cobro de cargos de mudanza considerados como “tarifas basura” y que carezcan de costos documentados. Según Chicago Sun Times, ofrecería representación legal para aquellos inquilinos que cumplan con los requisitos de ingresos.

El plan impulsado por el alcalde Johnson abarca más protecciones para los inquilinos Magnific

La normativa exigiría que los propietarios efectúen un pago de 10.000 dólares o entreguen el equivalente a diez meses de alquiler, la cantidad que resulte mayor, a inquilinos desalojados o cuyos contratos no sean renovados sin una causa justificada contemplada por la ordenanza. Esta disposición busca brindar mayor seguridad a los inquilinos frente a presuntas decisiones arbitrarias de los arrendadores.

En qué situación se encuentra la propuesta lanzada por Johnson en Chicago

La propuesta de Johnson se encuentra bajo revisión y recientemente tuvo su primera audiencia pública ante el Comité de Vivienda del Concejo Municipal, presidido por el concejal Byron Sigcho-Lopez, uno de los aliados cercanos al alcalde.

Durante la audiencia de tres horas, mientras los aliados de Johnson defendieron la necesidad urgente de estas protecciones, otros miembros del comité sugirieron la necesidad de realizar discusiones adicionales para mejorar la medida antes de obtener un apoyo mayoritario.

Qué otras medidas incluye la propuesta de Johnson en Chicago

La ordenanza también contempla la creación de un registro de alquileres. El borrador prevé tarifas anuales que variarían según el tamaño del edificio y si el propietario vive en el inmueble; en edificios más grandes, el cargo sería de entre US$20 y US$60 por unidad.

Este registro tiene como objetivo identificar a los propietarios de más de 500 mil unidades de alquiler, para evitar que estos utilicen empresas de responsabilidad limitada para ocultar su identidad y evadir responsabilidades.

La propuesta del alcalde Brandon Johnson recibió la oposición de algunos propietarios Archivo

Los propietarios de edificios y diversos intereses del sector inmobiliario manifestaron una resistencia contra esta propuesta. Representantes de los arrendadores argumentan que las nuevas cargas financieras se trasladarán a los inquilinos a través de aumentos en los alquileres o una menor disponibilidad de viviendas.

Algunos dueños de pequeñas propiedades advirtieron que imponer mayores regulaciones en un contexto de impuestos a la propiedad e inflación en seguros y servicios públicos podría perjudicar la viabilidad del mercado. Ante las críticas, el equipo del alcalde aceptó reducir la asistencia de reubicación exigida a los propietarios de pequeñas viviendas para reconocer sus limitaciones económicas.

Por otro lado, la versión original del texto sufrió modificaciones para evitar conflictos legales. Se eliminó una disposición que requería una compensación para quienes decidieran mudarse ante aumentos desmedidos de renta. También se descartó un punto que exigía a los propietarios pagar intereses sobre los depósitos de seguridad.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, habla sobre la iniciativa Link Match

A pesar de estos ajustes, la oposición de organizaciones como la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Chicago persiste. El debate continuará en el Concejo Municipal, donde la administración de Johnson necesita construir una mayoría para avanzar con la propuesta mientras propietarios y grupos inmobiliarios presionan por nuevos cambios.