Illinois declara estado de desastre en 11 condados tras un récord de tornados: qué significa para las comunidades

El gobernador JB Pritzker emitió una proclamación de desastre para 11 condados de Illinois afectados por tormentas severas, inundaciones, granizo y tornados registrados entre marzo y junio de 2026. La medida habilita recursos estatales adicionales y mecanismos de asistencia para las comunidades impactadas, en un año en el que Illinois acumula 173 tornados confirmados, la cifra más alta del país hasta el momento.

Los 11 condados de Illinois incluidos en la declaración

La declaración firmada por el funcionario alcanza a los condados de:

Coles

Cook

Effingham

Jefferson

Kankakee

LaSalle

McLean

Stephenson

Warren

Winnebago

Woodford

Según informó la oficina del gobernador, estas jurisdicciones sufrieron las consecuencias de tormentas severas, inundaciones repentinas, vientos destructivos y tornados durante los últimos meses.

Las autoridades estatales indicaron que los fenómenos meteorológicos provocaron daños en viviendas, comercios e infraestructura pública, además de graves interrupciones del servicio eléctrico y dificultades para las tareas de respuesta local.

En un comunicado, Pritzker afirmó que el estado acompañará a las localidades afectadas mientras avanzan las tareas de recuperación. “Illinois se mantiene firme junto a las comunidades que enfrentaron estos devastadores fenómenos meteorológicos y seguiremos brindando el apoyo necesario para ayudar en su recuperación”, señaló.

Illinois enfrenta una temporada histórica de tormentas y tornados

La decisión estatal llega después de una nueva jornada de clima severo que volvió a afectar distintos sectores del Medio Oeste. Durante el fin de semana del 20 y 21 de junio, varios tornados golpearon el sur de Illinois y dejaron destrucción en zonas residenciales.

Uno de los puntos más afectados fue el condado de Jefferson, donde las autoridades confirmaron víctimas fatales tras el colapso de al menos dos viviendas alcanzadas por un tornado. Equipos de emergencia también desplegaron tareas de búsqueda y rescate en áreas dañadas por el temporal.

El noreste del condado de Jefferson fue el punto más crítico; las autoridades confirmaron la destrucción total de al menos dos residencias donde se reportaron fallecimientos durante el paso del fenómeno NWS

A su vez, el 27 de junio, en el área de Brookport, condado de Massac, un tornado EF-1 generó vientos máximos de 150 km/h.

De acuerdo con reportes meteorológicos publicados por Fox Weather, el sistema generó 95 advertencias de tornado. Además, los especialistas evalúan los daños para determinar cuántos tornados tocaron tierra y cuál fue la magnitud de cada uno.

Qué asistencia se activa para las comunidades afectadas

Uno de los principales alcances de la proclamación es la posibilidad de que comunidades elegibles accedan al programa CDBG Disaster Response, vinculado a fondos federales de asistencia para recuperación ante desastres.

Según el Departamento de Comercio y Oportunidad Económica de Illinois, las comunidades que no reciben una asignación directa de CDBG pueden solicitar asistencia de hasta US$250 mil para afrontar gastos extraordinarios relacionados con la emergencia.

Illinois ya había superado su récord histórico anual de tornados antes de contabilizar los fenómenos registrados durante las últimas tormentas (Archivo/iStock) Archivo/iStock

Los fondos podrán destinarse a:

Remoción de escombros.

Limpieza de áreas afectadas.

Reparación de infraestructura pública.

Restablecimiento de servicios esenciales.

Otros costos vinculados con la recuperación.

Mientras continúan las evaluaciones de daños, la Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Illinois (IEMA-OHS, por sus siglas en inglés) coordinará asistencia para los municipios alcanzados por la medida. Las autoridades también mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.