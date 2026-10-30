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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos probables.
La probabilidad de precipitación de 64%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos probables.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 64%
- Pronóstico: chubascos probables
El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois
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