Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos probables.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos probables.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sureste

: 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 64%

: 64% Pronóstico: chubascos probables

El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois