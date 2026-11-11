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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones dispersos.
La probabilidad de precipitación de 40%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones dispersos.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 40%
- Pronóstico: chaparrones dispersos
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 12 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.