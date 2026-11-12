Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 7,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 86%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 20 a 25 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 20 a 25 mph, Norte

: 20 a 25 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 86%

: 86% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 81%.