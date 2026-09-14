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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 15 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
LA NACION
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