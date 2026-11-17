El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 0,60 y 13,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sursuroeste

: 10 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: despejado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.