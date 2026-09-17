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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 67%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 67%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 42%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 17%.
LA NACION