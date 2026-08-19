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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto Expedia

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 46%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 24 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 25 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
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