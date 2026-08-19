Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 46%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Noroeste

: 5 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 46%

: 46% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 46%.

: 46%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 25 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.