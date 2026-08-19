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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 46%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 46%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 25 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
LA NACION
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