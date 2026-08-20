Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 20 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Estenoreste

: 5 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 25 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 26 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.