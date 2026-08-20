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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 20 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 25 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 26 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
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