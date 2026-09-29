Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 29 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 29 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 5 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.