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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de septiembre
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de septiembre Kiichiro Sato - AP

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 29 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 30 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 1 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 69%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 2 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 3 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 4 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El lunes 5 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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