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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 14,40 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 30%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 25 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 25 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 30%
- Pronóstico: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 92%.
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