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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
LA NACION
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