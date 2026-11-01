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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de noviembre al 2 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 18%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 18%
- Pronóstico: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones