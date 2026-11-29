El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 3,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oeste

: 5 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois