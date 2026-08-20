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Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el jueves 20 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 29%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Joliet
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 29%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Joliet, Illinois
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 24 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 25 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 26 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
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