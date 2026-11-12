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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego lluvia probable.
La probabilidad de precipitación de 57%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego lluvia probable.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 57%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego lluvia probable
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El viernes 13 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 0 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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